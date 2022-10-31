31 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске образовались 9-балльные пробки из-за снегопада

В Челябинске из-за снегопада утром 31 октября образовались 9-балльные пробки, по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Водители сообщают о ДТП на улицах Цвиллинга, Воровского, Доватора, Братьев Кашириных, Университетской набережной, Свердловского проспекта и других.

В пресс-службе администрации Челябинска Накануне.RU сообщили, что опасные участки обработают противогололедным материалом, а водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега, подрядчиками, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, уже сформированы колонны техники и будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами опасных участков", - говорится в сообщении.

Теги: пробки, снег, снегопад,



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