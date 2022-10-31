Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ

Министерство строительство России хочет уменьшить максимальную долю расходов на жилищно-коммунальные услуги для некоторых категорий граждан, при превышении которой можно получать субсидию.

Как заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько, размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов россиян на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума.

Так, что если в регионе установлен порог в 22% для всех граждан (когда расход на оплату ЖКУ в доходе превышает эту планку, положена субсидия), например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10–18% — в зависимости от решения субъекта.

Инициатива уже тестируется в некоторых регионах. Например, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области скорректировали показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с 22% до 10%, а в Республике Алтай изменили порог в 22% на 14% для граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Также предполагается, что субсидию смогут получать люди с задолженностью за ЖКУ — сейчас они не могут рассчитывать на помощь от государства, отметил Ересько, сообщают "Известия".