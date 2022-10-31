В России усилят защиту энергообъектов от беспилотников

В России усилят защиту энергетических объектов от дронов.

Кабмин РФ поручил Минэнерго проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами ТЭК, следует из письма ведомства в энергокомпании.

Эта мера особенно актуальна для нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов в регионах, граничащих с Украиной, заявили эксперты и представители бизнеса.

В Минэнерго подтвердили, что работают над данной мерой, и назвали обсуждаемые нововведения критически важными для энергетической безопасности страны, сообщают "Известия".