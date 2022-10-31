31 Октября 2022
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Общество В России
Фото: sledcom.ru

Генпрокуратура: зафиксирован рост преступности среди женщин в России

В России число преступлений, совершаемых женщинами, выросло за последние годы.

Информация об этом содержится в статистике главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ.

Так, в 2019 году надзорным ведомством было выявлено 142 тыс. 505 женщин, совершивших криминальные деяния (16,1% от общего числа преступлений), в 2020 году – 136 тыс. 318 (16%), в 2021 году – 137 тыс. 724 (16,3%), в первом полугодии 2022 года – 16,4% (70 967 из 434 тыс. 700).

Данные в мониторинге Генпрокуратуры говорят о постепенном росте числа совершенных преступлений по разным категориям преступлений. Например, в 2021 году был зафиксирован рост более чем на 6,6% (5081) числа совершенных особо тяжких преступлений, а в первом полугодии текущего года – на 9% (2969). Данная динамика касается и тяжких преступлений.

Однако число женщин, обвиняемых в убийстве, за первое полугодие 2022 года в России снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За шесть месяцев текущего года убийства совершили 475 женщин, в 2021 году – 940, в 2020 году – 925, сообщают "Ведомости".

Теги: Генпрокуратура, женщины, преступления



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