31 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Откладывается принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

К 1 ноября комитет Госдумы по экономической политике должен подготовить поправки к проекту закона о едином операторе цифровой рекламы и подготовить его ко второму чтению.

Однако работа над текстом инициативы может быть продлена. Это связано с тем, что единого мнения по поводу документа нет, в том числе в Администрации президента и у кабмина.

Работа над поправками будет продолжена. При этом точный горизонт завершения этой работы неизвестен. Не исключено, что законопроект все-таки принят не будет, сообщают "Ведомости".

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, против принятия закона выступают и представители отрасли. Они уверяют, что "топорно протащенный под занавес весенней сессии проект закона" создаст "монстра-монополиста".

Теги: реклама, законопроект, Госдума



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Ранее 29.07.2022 09:40 Мск В Госдуме предложили отклонить во втором чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы


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