Зима в Нижневартовск нечаянно не нагрянет - городские службы к сложному погодному сезону готовы

Для муниципальных служб любого российского города зима всегда экзамен. А для северных городов особенно. В Нижневартовске готовиться к предстоящему зимнему периоду всегда начинают еще весной.

В этом году глава города Дмитрий Кощенко посвятил состоявшийся в конце октября прямой эфир с вартовчанами на официальной странице администрации Нижневартовска в социальной сети в «ВКонтакте» теме подготовки служб к предстоящей зиме. Вартовчане интересовались буквально всеми нюансами, не только задавали вопросы, но и вносили предложения.

Всего во время прямого эфира главе города поступило более 170 вопросов и предложений. Понятно, что какие-то из них могут быть решены оперативно, какие-то требуют специальных мероприятий. Некоторые обращения горожан Дмитрий Кощенко поручил проработать представителям структурных подразделений администрации муниципалитета.

Отопительный сезон в домах столицы Самотлора начался еще 12 сентября. А в социальные учреждения города запуск тепла стартовал с 5 сентября. По словам заместителя директора «Управления теплоснабжения города Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть») Александра Топалова, процесс запуска тепла прошел планово.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска, в муниципалитете своевременно был разработан и утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. Управлением теплоснабжения города все мероприятия были завершены на 100% перед началом подачи тепла. По информации специалистов филиала АО «Горэлектросеть», в рамках подготовки к отопительному сезону были проведены гидравлические испытания инженерных сетей, заменено около 2 км ветхих сетей и около километра сетей горячего водоснабжения. В рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения работниками предприятия была осуществлена реконструкция газораспределительного пункта на котельной №3-А, также выполнен большой объем строительства участков теплотрассы по улицам Северная и Героев Самотлора.

Как поясняют специалисты, информация обо всех неполадках в системе отопления, которые выявлены еще предыдущей зимой, о так называемых «узких местах» системы: протечках теплотрасс, помещениях с недостаточной температурой теплоносителя и т.д. - собираются, анализируются специальными городскими службами, выявляются причины неполадок и разрабатывается график мероприятий по их устранению. Летом проводится детальное обследование системы отопления, которое включает в себя проверку работоспособности насосного оборудования и контрольно-измерительных приборов, проверку трубопроводов, запорной и запорно-регулирующей арматуры и т.д. В летний же период, когда теплоноситель сливается из системы отопления, выявленные недостатки устраняют.

Собственно, проведение этой кропотливой, комплексной работы в совокупности как раз позволило начать подачу тепла в учреждения и дома города в срок и в плановом режиме.

Контроль со стороны администрации города к ходу подготовки к зиме идет постоянно. Промежуточные результаты этой кампании рассматривались на одном из регулярных совещаний у главы города. Например, ситуацию с готовностью городских служб к подаче тепла рассматривали еще в августе.

«Ресурсоснабжающая организация готова к подаче тепла, текущие ремонтные работы не повлияют на начало отопительного сезона. Управляющие компании также провели весь необходимый объем работ. Всего на эти цели из различных источников было направлено 690 млн рублей. Началась комплексная работа по выдаче паспортов готовности. С 9 августа проводится комиссионная оценка жилого фонда, а с 22 августа эксперты оценят ресурсоснабжающие предприятия. По результатам выездных проверок предприятия получают соответствующее заключение», – докладывал тогда Дмитрию Кощенко заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Летом же, кроме обычных подготовительных предзимних мероприятий в Нижневартовске «Управление теплоснабжения города Нижневартовска (УТС)» (филиал АО «Горэлектросеть») провело серьезную работу по обновлению ключевого оборудования. Был завершен первый этап модернизации крупнейшей котельной города – котельной №5. Этот объект обеспечивает теплом и горячей водой половину жилого фонда муниципалитета. Кстати, современный водогрейный котел высотой с пятиэтажный дом и весит 127 тонн. На котельную его доставляли в разобранном виде на 11 грузовых автомобилях.

«Котельная переходит на более экономичное и энергоэффективное оборудование. Новый котел оснащен современными горелками, процесс сгорания топлива происходит с меньшим расходом. Кроме того, новый водогрейный котел надежнее своего предшественника. Также на данном котле смонтирована система автоматического управления на базе оборудования и программно-технического комплекса нового поколения. Это обеспечивает безопасность эксплуатации, повышает экономию топлива и, как следствие, потребители получают надежную и бесперебойную подачу ресурса», - рассказал первый заместитель директора управления Александр Топалов.

Таким образом, теперь котельная №5 оснащена шестью водогрейными котлами. Завершить полную реконструкцию специалисты планируют до 2029 года, на всю работу по модернизации будет истрачено около 500 млн рублей.

Сейчас на котельной работает четыре котла, два находятся в резерве. Следующим этапом заменят второй котел. Обновление оборудования проводится в рамках инвестиционной программы УТС в сфере теплоснабжения.

«Котел уже работает и обеспечивает вартовчан ресурсами в новом отопительном сезоне. Замена котла обошлась примерно в 70 миллионов рублей – это средства инвестора. Видим, что деньги эффективно направлены на обеспечение жизнедеятельности города. Отмечу, котлы на этой котельной не обновляли с момента строительства - с 1991 года», - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Что касается водоснабжения и канализации, то в этой отрасли летом также произошли серьезные изменения к лучшему. ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (НКС) в рамках инвестиционной программы построили станцию ультрафиолетового обеззараживания воды, технологический запуск которой во время своей рабочей поездки осуществил глава города Дмитрий Кощенко. Кстати, этот проект, напомним, был представлен губернатору Югры Наталье Комаровой еще в апреле во время прямого эфира с жителями города. Станция УФО позволит значительно улучшить качества питьевой воды по микробиологическим показателям.

«Мы выполнили свои обязательства с опережением сроков и с надлежащим качеством. С вводом данного комплекса мы существенно сократили использование хлора, т.е. до вартовчан будет доходить еще более качественная вода. В дальнейшем мы намерены построить станцию гипохлогидла натрия. Сейчас занимаемся проектированием. Ориентировочно в 2024 году планируем построить станцию. Это в свою очередь позволит полностью отказаться от использования хлора в процессе очистки воды», – рассказал главный управляющий директор НКС Анатолий Боков.

На реализацию проекта направлено 134 миллиона рублей. Это средства НКС. Еще 26 млн рублей НКС по инвестиционной программе затратило на модернизацию на канализационных очистных станциях (КОС). Здесь выполнили реконструкцию вторичного отстойника.

«В отстойниках проходит один из важнейших этапов – осветление путем отстаивания воды после биологической очистки, где активный ил оседает на дно сооружения. Впоследствии ил откачивают для повторного использования, а очищенная вода отправляется на обеззараживание в ультрафиолетовый комплекс», – пояснил Анатолий Боков.

Реконструкцию провели с заменой прежнего илососа (устройство для вакуумной очистки) на агрегат из нержавеющей стали. Если до этого в отстойнике использовались детали со сроком службы не более 10 лет, то теперь срок службы увеличится до 25 лет, плюс повысится эффективность качества очистки сточных вод.

Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко, побывав на объекте лично, позитивно оценил проводимую НКС работу по модернизации систем водоснабжения, так как все эти мероприятия направлены на повышение качества поставляемой воды в квартиры вартовчан.

Еще одна важная составляющая предзимней подготовки - работа общественного городского транспорта - находится на постоянном контроле городских властей. Во время прямого эфира с главой города одна из жительниц поинтересовалась - будет ли увеличено количество автобусов на зимний период.

«В конце прошлого года завершена работа над проектом оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, которая свяжет жилые кварталы, социальные объекты, промышленную зону, садово-огороднические товарищества и другие места притяжения граждан. Также проектом предусмотрен отказ от коммерческих маршрутов. Проектом оптимизированной маршрутной сети предусмотрено увеличение количества автобусов с 1 октября 2022 года с 91 до 115 единиц. Также предусмотрено обновление парка автобусов. Такой подход должен помочь усилить слабые места существующей маршрутной сети и обеспечить транспортную доступность в ранее неохваченных районах города. Внедрение маршрутной сети планируется в 2023 году, оно будет возможно при наличии необходимого объема финансирования», – рассказал во время прямого эфира глава города Дмитрий Кощенко.

Готовят к зиме и сам автобусный парк. «Зима – ответственный и напряженный период для транспортной сферы. Работники нашего предприятия заранее утепляют производственные базы. Весь подвижной состав проходит сезонное обслуживание. Особое внимание уделяется ремонту отопительных систем автобусов», – отметил директор АО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2» Владимир Кляпов.

Что касается транспорта, который будет бороться со снежной стихией предстоящей зимой, то как рассказал Накануне.RU заместитель директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Геннадий Котляров, парк машин укомплектован полностью.

"70 единиц техники на зимнее содержание готовы на 90%. Будет осуществлен небольшой ремонт и в течение двух-трех дней техника будет готова полностью. У двух наших подрядчиков имеется еще 25 машин, они готовы на 100%. Что касается песко-соленой смеси, она у нас закуплена. Сейчас имеется запас до нового года, заготовлено 30 тысяч тонн. После нового года пройдет закупка еще одной партии. Мы этой смесью десятилетие обрабатываем. Кадровое обеспечение прорабатываем, текучка, конечно, есть, как и везде. Но мы к зимнему содержанию готовы, техника стоять не будет, город будет очищаться", - сообщил Геннадий Котляров.

Выполнение работ по очистке города от снега в предстоящий холодный сезон накануне обсудил глава города Дмитрий Кощенко со своими заместителями во время еженедельного аппаратного совещания.

«Зима – это непростое, трудоемкое время для дорожных служб, работы всегда много. Однако, вартовчане не должны испытывать неудобств в снежный период. Дороги должны быть очищены. Следует обратить особое внимание на тротуары вдоль проездов. В прошлый сезон были неоднократные обращения жителей по вопросу неудовлетворительного состояния тропинок», - сказал Дмитрий Кощенко.

Глава города акцентировал внимание дорожников на необходимости своевременно предотвращать возможные снежные заносы на дорогах, чтобы не допускать сужения проезжих частей, убирать снег вовремя, предотвращать гололед, а любые сложные ситуации оперативно устранять.

Директор МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» Александр Прилепин доложил, что зимой очистка тротуаров улично-дорожной сети в городе будет вестись механизированным снегоочистителем и частично вручную (без вывоза снега). Всего в борьбе со снежной стихией на дорогах Нижневартовска этой зимой будут заниматься три организации: МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» и две подрядных компании. В общей сложности в содержании дорог зимой будут задействованы140 единиц техники.

Подчеркнем, что дорожники уже приступили к работе, не дожидаясь обильных снегопадов. Пока снежный покров не установился, проезжие части города обрабатывают специальной противогололедной смесью.

«Работаем по графику семь дней в неделю, по две смены каждый день. При сильном снегопаде – переходим на особый усиленный режим работы. Сейчас наша задача максимально подготовить улично-дорожную сеть к первым заморозкам. Обрабатываем дороги, чтобы не допускать образования на них ледяной корки», – пояснил заместитель директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» Геннадий Котляров.

Любопытно, что и в зимней, и в летней работе дорожники Нижневартовска используют трактор «Беларус-МТЗ». Эта универсальная машина удобна в использовании и оснащена возможностью смены рабочих элементов. Техника может и убирать снег, и подметать улицы.

Появились и новые машины в парке предприятия. В частности, снегопогрузчик (СМП-18). Его скорость при уборке снега в 5-6 раз быстрее предыдущего аналога. Кроме того, за счет наличия транспортной ленты осуществляется быстрое забрасывание снега и одновременно его дробление, что значительно повысит эффективность работы. Добавим, что собранный с улиц города снежные сугробы будут вывозить на специальный полигон складирования снега.

Так что силы, средства для того, чтобы следить за планомерной и своевременной очисткой дорог и тротуаров от снежных масс имеются.

Еще один актуальный для зимнего периода вопрос - уборка снега на улично-дорожной сети и в микрорайонах. Это уже зона ответственности управляющих компаний. И тут без инициативы и неравнодушия жителей не обойтись. Городская администрация не устает напоминать, что выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов придомовых территорий - прямая обязанность управляющих компаний, как и утилизации снежных масс, которая осуществляется на основании договоров, заключенных УК с подрядными организациями и специализированным предприятием.

Первый снег в Нижневартовске уже появился. Зима буквально на пороге, но уверенность, что суровая югорская природа не помешает жителям столицы Самотлора комфортно пройти холодный снежный период имеется, так как вся подготовительная работа городскими службами проведена планово и комплексно.