Проблемные вопросы системы госзакупок оказались в фокусе диалога бизнеса и воронежских властей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Воронежской области совместно с региональной общественной организацией МСП «ОПОРА РОССИИ», а также Юридической компанией «Центральный округ» провели заседание Экспертного Клуба по теме: «Бизнес и Госзакупки». Обсуждали проблемы предпринимательства и способы их совместного с властными институтами решения. Эксперты не только делились личным опытом, но и предложениями.

Практика диалога с бизнес-сообществом в Воронежской области отработана, правительственные структуры региона эффективно используют площадку центра "Мой бизнес" в плане взаимодействия с предпринимателями по многим направлениям. Например, совсем недавно региональный департамент предпринимательства и торговли, департамент экономического развития совместно с узбекскими партнерами организовали пилотную онлайн-биржу контактов предприятий, управление кадров госслужбы правительства региона регулярно проводит стажировку лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, департамент предпринимательства и торговли области реализует целый пакет программ, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и т.д.

На состоявшемся 27 октября мероприятии живой интерес собравшихся вызвал вопрос так называемого тендерного рейдерства, с какими проблемами сталкиваются заказчики при заключении контрактов, а также как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Тендерные рейдерства, как определяют эксперты, это чаще всего процесс неожиданного участия в закупках только что созданных фирм, в которых числится несколько человек. Задача таких фирм-«мотыльков» помочь тем, кто хочет незаконно выиграть тендер на аукционе. Обычно они не соблюдают правил контракта, их интересует только заработок.

Эксперты пояснили, чем тендерные рейдерства опасны для заказчиков. Очень часто фирмы-однодневки подают жалобы в УФАС, тем или иным способом «давят» на заказчиков, тормозят процесс закупок. Выявить таких жалобщиков, по мнению участников дискуссии в центре «Мой бизнес» можно, проявляя особое внимание к статусу жалобщика, наличию у него опыта работы, регистрации в ЕИС и проанализировав наличие разрешительных документов.

Еще один важный момент, который звучал в ходе обсуждения. Если заказчик все же поверил рейдеру и произвел оплату, то рейдер тут же отзывает жалобу. Эксперты призывают никогда этого не делать, потому что жалобы, как правило, не обоснованы и это можно и нужно доказывать в инстанциях.

В процессе обмена мнениями представители воронежского бизнеса отметили как позитивную практику определения в регионе приоритетных видов товаров в рамках региональных госзакупок. Этот ориентир, разработанный правительством региона, департаментом экономического развития по поручению губернатора, в значительной степени, по мнению экспертов, помогает бизнесу в практической деятельности.

По реестру недобросовестных поставщиков эксперты отметили, что сейчас это стал более действенный и динамичный инструмент. Теперь все обращения проходят через ЕИС, уведомление о расторжении, принятие решений тоже проходят через ЕИС. И эта информация автоматически попадает к поставщику, соответственно, срок принятия решения существенно сократился. Эксперты позитивно оценили эти изменения в практике госзакупок.

В ходе дискуссии бизнесмены, эксперты коснулись и чувствительного вопроса – почему и как предприниматели могут попасть под уголовную ответственность при работе с госконтрактами? И тут универсальным правилом эксперты считают крайне дотошный, внимательный и суперпристальный подход к оформлению всей документации.