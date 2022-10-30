В МИД заявили, что говорить о возобновлении участия России в зерновой сделке пока рано

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал возможность возвращения Москвы к зерновой сделке.

По словам дипломата, о дальнейших шагах можно будет судить только после прояснения всех обстоятельств атаки в Черном море.

По его словам, Россия рассчитывает на контакты с Турцией по этой теме в ближайшее время, передает ТАСС.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора".

В Минобороны Турции сообщили, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.