Энергодар остался без энергоснабжения после удара ВСУ по инфраструктуре

Энергодар обесточен после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Волга в своем телеграм-канале.

По его словам, аварийные бригады уже работают, идет переключение на запасные линии.

Накануне российские военные отбили очередную попытку высадки украинского десанта в Энергодаре, недалеко от Запорожской АЭС.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.