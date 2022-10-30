Херсонские власти считают, что ВСУ предпримут попытку масштабного наступления

Украинские войска могут уже в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы", - цитирует его РИА Новости.

Стремоусов добавил, что ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

28 октября сообщалось, что в Херсонской области завершена организованная эвакуация мирного населения с правого берега Днепра, в том числе и из областного центра. Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва ВСУ.