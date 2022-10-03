Подготовку мобилизованных граждан на территории ДНР ведут инструкторы, имеющие боевой опыт

Инструкторы, имеющие боевой опыт, ведут подготовку мобилизованных граждан на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил российский военнослужащий Владислав в видеоролике, размещенном в Telegram-канале Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здесь инструкторы опытные, с боевым опытом, со спецподразделения. Нас обучают всему, что нам пригодится. Нам надо менять тех ребят, которые уже больше полугода здесь воюют. Вот, мы здесь", - сказал он.

На видео также показали, как проходит подготовка мобилизованных, в том числе стрельбы.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с мобилизованными гражданами, прибывшими в ЛНР. На представленном видео местные жители встречают мобилизованных и радуются им.

Еще 30 сентября народная милиция ДНР сообщала, что в республику начали прибывать первые мобилизованные. "Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", - говорилось в сообщении ведомства.