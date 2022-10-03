Патриоты с большой буквы "П": Пригожин высказался о бойцах "ЧВК Вагнера"

Деятельность частных военных компаний в России не нуждается в правовом урегулировании. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель ответил на несколько вопросов от журналистов «Парламентской газеты». Все они касались сотрудников «ЧВК Вагнера», пишет пресс-служба компании «Конкорд».

По словам бизнесмена, бойцы «ЧВК Вагнера» являются патриотами. Их объединяет любовь к родине и стремление совершать героические поступки.

«90% из них – патриоты значительно с более большей буквы «П», чем многие лидеры общественного мнения, которые кричат об этом с трибун», - высказался Пригожин.

Бизнесмен также добавил, что он не видит необходимости в легализации ЧВК в России. Бойцы обеспечены страхованием и пенсией, это прописано в контракте, уточнил Пригожин.