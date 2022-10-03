Омбудсмен Югры встретилась в Елани с мобилизованными

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сегодня встретилась с мобилизованными югорчанами, которые находят в военном городке в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Более двух часов мы общались с ребятами в разных казармах. В казармах тепло. Жалоб на питание и условия проживания никто из югорчан не предъявлял. Много вопросов у ребят было по подписанию контракта о прохождении военной службы. Мы обсудили условия получения выплат, которые учреждены постановлением правительства автономного округа. Кстати сказать, при общении с мобилизованными из других субъектов России ребята узнали, что подобные выплаты (250 000 рублей сразу и 250 000 рублей по окончании выполнения контракта) предоставляются только в нашем автономном округе. Дома (на гражданке) у мобилизованных есть нерешенные бытовые вопросы. Например, у многих молодых людей остались жены с малолетними детьми на руках. Ребята просили помочь. Уже сейчас по телефону мы прорабатываем эти вопросы с главами муниципалитетов", — отметила Наталья Стребкова.

В регионе уже ведется активная работа с семьями мобилизованных граждан. Разрабатываются общие планы по их сопровождению. Оказывается содействие в получении медицинских услуг, бесплатном предоставлении услуг в учреждениях социального обслуживания, устройстве детей в детские сады, в решении бытовых вопросов.

Работа организована так, что каждая семья получит помощь, поддержку оперативно и бесплатно.