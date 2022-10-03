03 Октября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: wikipedia.org

Илон Маск признал Крым российским и предложил свое решение украинского конфликта

Американский миллиардер Илон Маск предложил свое решение конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент Накануне.RU.

В своей соцсети он предложил повторно провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

"Россия уйдет, если этого захотят люди", - предложил Маск.

Крым Маск предлагает официально сделать частью России, как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Кроме того, полуострову должны гарантировать обеспечение водой. А Украина должна оставаться нейтральной.

Отметим, что акции Tesla рухнули почти на 9% после предложения мирного плана по Украине Илоном Маском.

Теги: Илон Маск, Крым, Украина, Россия, Акции Tesla



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