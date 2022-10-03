35 мобилизованных по ошибке югорчан вернутся домой из Екатеринбурга и Омска

35 мобилизованных югорчан возвращаются в Ханты-Мансийский автономный округ по состоянию здоровья и ряду других причин. Об этом сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на помощника уполномоченного по правам человека в Югре Муратбека Канафина

Пять человек возвращаются из учебного центра Екатеринбурга и порядка 30 из Омска.

Как сообщило Накануне.RU, ранее в ОНФ сообщили, что за три дня поступило более 300 обращений от жителей автономного округа, считающих, что их близких мобилизовали по ошибке.

Почти 40 запросов было направлено активистами на рассмотрение в окружной военкомат. Неизвестно, те ли это мобилизованные, которые в настоящий момент возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что Югра уже выполнила план по частичной мобилизации.

В округе создана межведомственная рабочая группа по обеспечению социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов их семей. Работа центра организована так, что каждая семья получит помощь, поддержку оперативно и бесплатно.

В Югре идут выплаты мобилизованным единовременной материальной помощи в 250 тыс. руб. при отбытии и возвращении домой. Заявление на такую поддержку подавать не надо.

"Отмечу, что на граждан, которые подлежат частичной мобилизации, распространяются все меры государственной поддержки, которые установлены в регионе дополнительно к федеральным мерам для участников специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины. Это единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест для подлежащих частичной мобилизации путем субсидирования работодателей. Кроме того, предоставляются компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, двухразовое питание детям мобилизованных, обучающимся в школах, и другие меры поддержки", — отметила Наталья Комарова.

Правительством Югры принято решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организации бесплатного летнего отдыха для детей, оказании поддержки в обучении, получении медицинских услуг, юридической помощи.