Минобороны сообщило о первых мобилизованных, прибывших в ЛНР

Минобороны РФ опубликовало кадры с мобилизованными гражданами, прибывшими в ЛНР. На представленном видео местные жители встречают мобилизованных и радуются им.

Еще 30 сентября народная милиция ДНР сообщала, что в республику начали прибывать первые мобилизованные. "Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, в Госдуме озаботились вопросом связи мобилизованных с родственниками. Как известно, мобилизованные не могут взять с собой смартфоны (соответствующий закон приняла ранее Госдума), им приходится покупать кнопочные телефоны без интернета. Кроме того, в присоединяемых регионах не работают российские мобильные операторы.

"Связь с семьёй - то, чем необходимо обеспечить мобилизуемых и во время подготовки, и в период службы. И связь эта должна быть бесплатной. Направили соответствующее предложение в Минцифры. Задача крайне сложная, тем более, что на присоединённых территориях пока не функционируют российские операторы связи. Но работать над этим уже можно и нужно", - написал сегодня в своем Telegram-канале глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).