СвЖД меняет маршруты электричек из-за перехода на зимний режим

Начиная с 9 октября Свердловская железная дорога переходит на зимний график движения. В связи с этим часть маршрутов пригородных поездов будет изменена, а друга и вовсе отменена.

"В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – АО "Свердловская пригородная компания", в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и "дачный" сезон", - сообщают в пресс-службе СвЖД.

Так, с 10 октября отменяются "летние" поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:

№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;

№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод (с 25 сентября).

8 октября свой последний рейс в этом году совершит поезд № 7082/7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский. Вместо него 10 октября на рельсы встанет пригородный поезд № 6602 (отправление из Екатеринбурга в 06.49, прибытие в Каменск-Уральский в 09.00)

22 октября состоится последний рейс в природный парк "Оленьи ручьи" - поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод.

С 30 октября отменяются пригородные поезда №7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и №6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.

Помимо этого меняется расписание пригородного поезда №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва. С 5 октября он будет курсировать только по рабочим дням.

Кроме того, с 10 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.