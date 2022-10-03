СвЖД меняет маршруты электричек из-за перехода на зимний режим

03 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин рассказал об ошибках при частичной...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СвЖД меняет маршруты электричек из-за перехода на зимний режим

Начиная с 9 октября Свердловская железная дорога переходит на зимний график движения. В связи с этим часть маршрутов пригородных поездов будет изменена, а друга и вовсе отменена.

"В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – АО "Свердловская пригородная компания", в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и "дачный" сезон", - сообщают в пресс-службе СвЖД.

Так, с 10 октября отменяются "летние" поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:

  • № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
  • № 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
  • № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
  • № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
  • № 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;
  • № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;
  • № 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
  • № 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод (с 25 сентября).

8 октября свой последний рейс в этом году совершит поезд № 7082/7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский. Вместо него 10 октября на рельсы встанет пригородный поезд № 6602 (отправление из Екатеринбурга в 06.49, прибытие в Каменск-Уральский в 09.00)

22 октября состоится последний рейс в природный парк "Оленьи ручьи" - поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод.

С 30 октября отменяются пригородные поезда №7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и №6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.

Помимо этого меняется расписание пригородного поезда №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва. С 5 октября он будет курсировать только по рабочим дням.

Кроме того, с 10 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

Теги: СвЖД, электричка, маршрут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети