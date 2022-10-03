Медведев считает бессмысленным демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным.

"В целом, существующая трехуровневая система высшего образования в нашей стране учитывает различный опыт – и западный, и восточный, поскольку такая система есть не только на Западе, но и на Востоке, в азиатских странах", - сказал зампред Совбеза на заседании президиума Совета по науке и образованию, его цитирует ТАСС.

По его словам, эта система работает, причем "ничего не было скопировано слепо".

"Поэтому просто демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более, что наши "друзья" на это нас постоянно провоцируют", - подчеркнул Медведева.

Он также предупредил недружественные России страны, что они потеряют в России все свои позиции по научному взаимодействию.

"К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, в образовательной сфере. Вместо нормального партнерства, вместо взаимообмена со многими западными странами мы столкнулись с недружественными действиями, с попытками изолировать Россию, со свертыванием и перспективных, и весьма банальных, рутинных программ", - констатировал Медведев.

По его оценке, бывшие западные партнеры "ведут себя просто глупо".

"Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать, в известной степени влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются", - сказал Медведев.