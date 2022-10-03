Госдума приняла законы о вхождении в состав России четырех новых регионов

Госдума сразу в трех чтениях приняла четыре федеральных конституционных закона. Они регулируют условия вхождения в состав России четырех новых регионов.

Российские законы на новых территориях начнут действовать не сразу. Какие-то специальные нормы будут работать полгода, какие-то – до 2028 года (впрочем, крымский опыт показывает, что действие таких специальных норм российский парламент может продлять годами).

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах на момент подписания договора, Херсонская область входит в состав России с "хвостиком" в виде двух городских округов Николаевской области, которые на момент проведения референдумов также оказались подконтрольны ВС РФ. ЛНР и ДНР входят в административных границах Донецкой и Луганской областей (в них же в феврале РФ признала независимость ЛНР и ДНР от Украины).

Территориальные органы управления планируется создать в первой половине 2023 года. Преимущество при занятии должностей будет отдаваться местным жителям. В течение шести месяцев будут сформированы городские и муниципальные округа.

Денежной единицей на всех территориях будет рубль, хотя до 31 декабря 2023 года допускается обращение гривны (наличное и безналичное). Особенности бюджетов регионов будет определять правительство РФ (представленный в Госдуму бюджет РФ на 2023 год новые территории не учитывает, хотя, вероятно, будет дополняться, по крайней мере, в части социальных выплат, пенсий и т.д.).

Особенными, отличными от российских будут градостроительные нормы и законодательство в области атомной энергетики. Это связано с необходимостью быстрого восстановления разрушенных территорий и работы Запорожской АЭС. После 2028 года законодательство в этих областях станет общероссийским.