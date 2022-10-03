Фальков назначил врио ректора Ярославского госуниверситета

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о назначении врио ректора Ярославского госуниверситета. Им стал декан юрфака Артем Иванчин, сообщает пресс-служба вуза.

Нового руководителя университета представил на ученом совете директор Департамента государственной службы и кадровой политики Миноборнауки Алексей Свистунов.

Иванчин родился в Нефтеюганске (ХМАО), в 2000 г. с отличием окончил юридический факультет Ярославского государственного университета имени Демидова и приступил к преподавательской деятельности в родном вузе. В 2003 г. в Уральской государственной юридической академии защитил сначала кандидатскую диссертацию "Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного законодательства", а в 2015 г. – докторскую диссертацию "Концептуальные основы конструирования состава преступления". С 2000 г. работает на кафедре уголовного права и криминологии ЯрГУ.

С 2006 г. работу в вузе совмещает с занятием юридической практикой, неоднократно поощрялся грамотами Федеральной палаты адвокатов РФ, в 2021 г. награжден медалью "За заслуги в защите прав и свобод граждан" II степени. Активно занимается общественной деятельностью. В 2015-ом получил ученую степень доктора юридических наук. В 2020 г. избран деканом юридического факультета. Женат, есть две дочери.