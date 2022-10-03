03 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Свердловской области запустили Telegram-бота для вопросов по мобилизации

В Свердловской области запущен Telegram-бот, с помощью которого можно узнать всю необходимую информацию по частичной мобилизации.

Помимо ответов на частные вопросы, бот способен предоставить контактные данные военкоматов, обозначить условия для выезда за границу, а также помочь связаться с военкоматом или оставить жалобу.

Напомним, что до этого в прокуратуре Свердловской области начала свою работу специальная "горячая линия" по вопросам объявленной в стране частичной мобилизации. Звонки принимаются по номеру 8 (343) 376-82-61. В обращении нужно указать контактный адрес и телефон. Кроме этого, обратиться с заявлениями уральцы могут лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 21, а также через интернет-приемную прокуратуры региона на Едином портале прокуратуры России.

Помимо этого, на прошлой неделе "горячая линия" по мобилизации была открыта в Екатеринбургской городской думе.

Теги: мобилизация, Telegram-бот



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