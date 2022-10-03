В Прикамье черным лесорубам грозит до семи лет тюрьмы

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона, один из которых являлся участковым лесничим "Горнозаводского лесничества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Их обвиняют по статьям незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. Кроме того, одного мужчину обвиняют в незаконной торговле табачными изделиями и незаконном приобретении, хранении основных частей огнестрельного оружия.

"Установлено, что обвиняемые, создав преступную группу, целью которой было незаконное обогащение, вырубили без соответствующих документов свыше 3,9 тыс. кубометров леса. В частности, объединив материально-технические и служебные возможности, с сентября 2017 года по апрель 2020 года, на территории Горнозаводского лесничества, они с помощью бригад лесорубов, введенных в заблуждение, вырубали преимущественно ценную деловую древесину. Пресечена преступная деятельность лесорубов в результате оперативных мероприятий сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного у одного из задержанных, обнаружены и изъяты основные части оружия и немаркированная табачная продукция на сумму более 500 тыс. рублей, которую он сбывал через торговую точку в п. Кын Лысьвенского района Пермского края.

Ущерб, причиненный лесному фонду России, составил свыше 60 млн рублей. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых, стоимостью свыше 11,6 млн. рублей, наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Чусовской городской суд Пермского края. Им грозит до семи лет лишения свободы.