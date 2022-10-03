Статус территорий Запорожья и Херсонской области, находящихся под контролем Киева, будет определен в ближайшее время – депутат ГД

Статус территорий Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем ВСУ, будет определен в ближайшее время, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

"Жителям (территорий, подконтрольных Киеву – прим. ред.) не давали выезжать на избирательные участки во время проведения референдума. С руководством данных территорий и людьми будут проведены консультации, чтобы определить те границы, которые могут быть временные или окончательные после освобождения всей территории", - заявил Водолацкий.

"В ближайшее время сформулируем эти приграничные отношения, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности нашего государства", - добавил депутат.

Между тем, Госдума сегодня принимает федеральные законы, которые четко формулируют границы, в которых Запорожская и Херсонская области входят в состав РФ – никаких "консультаций" по статусу неподконтрольных территорий законы не предусматривают.