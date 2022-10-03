03 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экстрасенс украла у слабослышащих екатеринбуржцев свыше 3 миллионов рублей

Дело в отношении екатеринбурженки, обвиняемой в хищении у слабослышащих денежных средств, передано в суд. Для своих махинаций женщина представлялась экстрасенсом и предлагала провести "магические ритуалы" для избавления от недугов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, общая сумма ущерба составила свыше 3 млн рублей. Всего от действий злоумышленницы пострадало 18 человек.

Напомним, что потерпевшим предлагалось приобрести за деньги предметы с якобы целебными свойствами. Помимо этого женщина организовывала "магические" ритуалы, которые также должны были помочь клиентам улучшить слух. Так, например, одной из них она предложила якобы привезенные с Алтая свечи, за которые попросила несколько сотен тысяч рублей. Чтобы товар выглядел правдоподобнее, фигурантка дела помещала "волшебные артефакты" в упаковку наподобие используемой при пересылке.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В арендованной квартире подозреваемая проводила обряды по снятию порчи и даже вывозила клиентов для аналогичных ритуалов в Москву. При отсутствии денег женщина соглашалась принимать и золотые украшения, шубы и прочее имущество, которое в итоге отправлялось в ломбард. Граждане искренне доверяли подозреваемой, распространяли информацию о ней по социальным сетям и среди знакомых. На привлечении знакомых настаивала и сама фигурантка, якобы это способствовало успешному продолжению лечения.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: слабослышащие, суд, экстрасенс, магия



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