ЦБ опубликовал список системно значимых банков РФ

Центральный банк объявил список системно значимых банков (впрочем, он остался неизменным с прошлого года). В него вошли 13 компаний, на которые приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

В этом году у списка есть важная особенность: ЦБ заявил о готовности похлопотать о брони по мобилизации для тех сотрудников системно значимых банков, которые выполняют критически важные функции. Сообщалось, что ЦБ даже запросил списки таких сотрудников у банков.

Вот какие банки попали в число системно значимых:

АО "Юникредит банк";

Банк ГПБ (АО);

ПАО "Совкомбанк";

Банк ВТБ (ПАО);

АО "Альфа-банк";

ПАО "Сбербанк";

ПАО "Московский кредитный банк";

ПАО "Банк "ФК Открытие";

ПАО "Росбанк";

АО "Тинькофф банк";

ПАО "Промсвязьбанк";

АО "Райффайзенбанк";

АО "Россельхозбанк".