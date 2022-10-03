03 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ опубликовал список системно значимых банков РФ

Центральный банк объявил список системно значимых банков (впрочем, он остался неизменным с прошлого года). В него вошли 13 компаний, на которые приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

В этом году у списка есть важная особенность: ЦБ заявил о готовности похлопотать о брони по мобилизации для тех сотрудников системно значимых банков, которые выполняют критически важные функции. Сообщалось, что ЦБ даже запросил списки таких сотрудников у банков.

Вот какие банки попали в число системно значимых:

АО "Юникредит банк";

Банк ГПБ (АО);

ПАО "Совкомбанк";

Банк ВТБ (ПАО);

АО "Альфа-банк";

ПАО "Сбербанк";

ПАО "Московский кредитный банк";

ПАО "Банк "ФК Открытие";

ПАО "Росбанк";

АО "Тинькофф банк";

ПАО "Промсвязьбанк";

АО "Райффайзенбанк";

АО "Россельхозбанк".

Теги: системно значимые банки, цб, список



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