ЦБ опубликовал список системно значимых банков РФ
Центральный банк объявил список системно значимых банков (впрочем, он остался неизменным с прошлого года). В него вошли 13 компаний, на которые приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
В этом году у списка есть важная особенность: ЦБ заявил о готовности похлопотать о брони по мобилизации для тех сотрудников системно значимых банков, которые выполняют критически важные функции. Сообщалось, что ЦБ даже запросил списки таких сотрудников у банков.
Вот какие банки попали в число системно значимых:
АО "Юникредит банк";
Банк ГПБ (АО);
ПАО "Совкомбанк";
Банк ВТБ (ПАО);
АО "Альфа-банк";
ПАО "Сбербанк";
ПАО "Московский кредитный банк";
ПАО "Банк "ФК Открытие";
ПАО "Росбанк";
АО "Тинькофф банк";
ПАО "Промсвязьбанк";
АО "Райффайзенбанк";
АО "Россельхозбанк".