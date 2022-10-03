03 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: fdlx.com

Банковский счет для ИП: преимущества

О достоинствах безналичных платежей знают все предприниматели. Безналичные переводы обеспечивают легальность денежных операций, поэтому не вызывают настойчивого интереса у органов финансового контроля. По этой причине каждый бизнесмен должен знать, как открыть в банке счет для ИП на наиболее выгодных условиях.

Процедура открытия и дальнейшего обслуживания р/с доступна каждому и занимает минимум времени. Сотрудники банка подробно проконсультируют по каждому шагу, ответят на интересующие вопросы, помогут подготовить документы. Выпускаемая вместе со счетом виртуальная или физическая карта превратится в удобный инструмент ведения бизнеса, с практически неограниченными возможностями.

Что нужно знать ИП о банковском счете

Каждый ИП или компания могут открыть счет в режиме онлайн при необходимости. Это позволит проводить денежные транзакции внутри и за пределами предприятия в безналичной форме. Наличие счета позволит оптимизировать бизнес процессы:

- быстро начислить зарплату на карты персонала;

- заплатить налоги и перечислить взносы в различные фонды;

- оплатить аренду офиса, поставленный товар, услуги других компаний;

- принимать оплату от клиентов или партнеров;

- участвовать в тендерах и госзакупках;

- подключить интернет-эквайринг для приема оплаты на сайте или через POS-терминал.

Другими, словами, наличие банковского счета позволяет работать полностью в рамках законодательства. Перечисленные выгоды действуют как для крупного бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей.

Процедура открытия занимает крайне малый срок, а пользоваться счетом можно будет сразу по завершению оформления документов и верификации клиента.

Компьютер(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Выгоды использования

Открыв счет, предприниматель немедленно обнаружит значительные выгоды этого решения:

Снижение расходов на банковское обслуживание и комиссий за снятие наличных.

Оптимизация бизнес-процессов и поворота в сторону современного клиента, который желает рассчитываться безналичным способом онлайн.

Юридическая чистота деятельности и снижение интереса со стороны налоговой и других надзорных органов.

Возможность подписания сделок на крупные суммы.

Открытие онлайн-счета также становится главным шагом на пути цифровизации компании. Предприниматель может управлять финансами через интернет, не попадая в зависимость от времени и места, в котором он находится.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

*На правах рекламы

Теги: тинькофф, ип, расчетный счет, бизнес-процессы



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