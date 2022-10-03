Жителю Херсона вменили шпионаж в пользу СБУ

Житель Херсона задержан за работу на украинскую разведку: он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые затем использовались для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ.

"ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 г. он был завербован СБУ и с начала специальной военной операции активно использован для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", - цитирует РИА Новости спецслужбу.

Информация куратору из Службы безопасности Украины передавались через мобильный мессенджер. По заявлению ФСБ, она предназначалась для передачи в Минобороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ".