В Екатеринбурге в разгар мобилизации проверят системы оповещения

В Екатеринбурге в разгар объявленной частичной мобилизации проведут проверки систем оповещения населения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, плановая проверка состоится в эту среду, 5 октября. Как пояснили в мэрии, процедура проводится дважды в год: в первую среду марта и октября.

"С 10:40 до 10:43 горожане смогут услышать предупредительный сигнал "Внимание всем!", который обычно звучит перед сообщением. Затем, с 10:48 до 10:49, будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения", - рассказали в администрации.

Целью является отработка своевременного оповещения населения о возможных опасностях или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Специалисты просят уральцев спокойно отнестись к плановой процедуре проверки сирен и не паниковать.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что бомбоубежищ города хватит для укрытия жителей.