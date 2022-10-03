03 Октября 2022
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Госдума ратифицировала договор о принятии в состав РФ четырех новых регионов

Госдума сегодня единогласно ратифицировала четыре договора: о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

При этом голосовали только 413 депутатов из 450, то есть чуть более 91% состава Госдумы. Известно, что несколько депутатов мобилизовались или ушли на фронт добровольцами, но их явно не 37 человек.

Спикер Госдумы опубликовал в своем Telegram-канале картинку с надписью, мол, в Российской Федерации теперь 98 регионов. Но, похоже, он снова допустил ошибку: для окончательного завершения процесса вхождения в состав РФ нужны еще согласия Совета Федерации (предположительно, будет получено в среду) и подписание федеральных законов президентом.

Теги: ратификация, госдума, новые территории, вячеслав володин



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