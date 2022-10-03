В Тюменской области избрали нового главу Вагайского района

Заместитель главы Вагайского муниципального района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Сергей Сидоренко избран главой Вагайского района. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

На первом заседании думы нового созыва депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы пост главы района занял Сергей Сидоренко. Конкурсную комиссию возглавлял первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Губернатор Александр Моор и пожелал новому члену региональной команды успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района.

"Поздравляю с победой в конкурсе и добро пожаловать в нашу региональную команду! Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района", - говорится в сообщении Александра Моора, опубликованном в его telegram-канале.

Губернатор также тепло поблагодарил возглавлявшего Вагайский район Рамая Сунгатулина за безупречную двадцатилетнюю работу главой администрации. Он занимал эту должность 17 лет, с 2005 года.