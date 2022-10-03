Названы депутаты, которые будут представлять в Госдуме новые территории РФ

На Совете Госдумы сегодня были назначены депутаты, которые будут представлять в нижней палате парламента интересы жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Своих избранных депутатов у новых территорий РФ не будет до следующих общефедеральных выборов.