Названы депутаты, которые будут представлять в Госдуме новые территории РФ
На Совете Госдумы сегодня были назначены депутаты, которые будут представлять в нижней палате парламента интересы жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Своих избранных депутатов у новых территорий РФ не будет до следующих общефедеральных выборов.
Интересы ЛНР в Госдуме будет представлять Виктор Водолацкий ("Единая Россия"), ДНР – Дмитрий Саблин ("Единая Россия"), Херсонской области – Андрей Красов ("Единая Россия"), Запорожской области – Глеб Хор ("Единая Россия").