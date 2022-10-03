Матвиенко призвала учесть в бюджете РФ на 2023 год появление новых территорий

Бюджет РФ на 2023 год должен учитывать образование четырех новых субъектов, их жители также имеют право на льготы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных главному финансовому документу страны.

"Нужно учитывать образование в составе России четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей, граждан РФ, имеющих все права на выплаты и льготы", - заявила Матвиенко.

Документ был сверстан и внесен в Госдуму без учета вхождения в состав РФ новых территорий. Вероятно, изменения будут вноситься за счет резервных фондов и в период между первым и вторым чтением в Госдуме. Первое чтение назначено на конец октября.