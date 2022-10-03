Любимова рассказала Путину о гастролях артистов Донбасса в России

Министр культуры Ольга Любимова во время встречи с президентом Владимиром Путиным рассказала о новом отдельном направлении работы – на Донбассе.

"Появилась выставка, которая уже работает в Луганске, она называется "Наши традиции". Наши ключевые музеи с радостью становятся руководителями этих проектов, и подшефные организации ЛНР и ДНР действительно получают возможность вернуться к привычной культурной жизни. И гастроли, которые происходят: очень важный момент – с самого начала, уже с марта, в 54 города России приехали четыре творческих коллектива из Донбасса, которые много лет не имели этой возможности", - цитирует Любимову пресс-служба Кремля.

Гастроли прошли при полных аншлагах, при невероятном внимании, при зрительской любви, говорит министр.

"С другой стороны, мы поехали туда и много там работаем сейчас по разным направлениям: и детские спектакли приехали, и кукольные спектакли. Нас очень просили о цирке – Вы знаете, мы привезли огромную программу, вывезли 12 львов, это огромное, большое шоу. Много лет многие дети ни разу не были в цирке. 30 тысяч человек побывало сейчас на этой программе", - сказала Любимова.