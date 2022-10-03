03 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Литва высылает временного поверенного в делах России

Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщило министерство иностранных дел республики. Такой шаг предпринят "по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом".

"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - цитирует "Интерфакс" сообщении МИД.

Рябоконь должен покинуть страну в течение пяти дней.

Теги: Литва, Сергей Рябоконь,



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