Литва высылает временного поверенного в делах России

Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщило министерство иностранных дел республики. Такой шаг предпринят "по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом".

"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - цитирует "Интерфакс" сообщении МИД.

Рябоконь должен покинуть страну в течение пяти дней.