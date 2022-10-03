03 Октября 2022
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Фото: Министерство обороны Дании

Утечка из газопроводов системы "Северный поток" прекратилась – "Газпром"

Давление в нитке А газопровода "Северный поток–2" и обеих нитках газопровода "Северный поток-1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщили в "Газпроме".   

"Газпром" проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток–2". Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", - говорится в сообщении компания.

В "Газпроме" добавили, что если прокачка газа будет вестись по единственной оставшейся целой ветке B "Северного потока-2", то в нее будут оперативно закачан газ.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" был построен, но не сертифицирован европейскими властями. Власти ЕС и Германии заявляли, что он никогда не будет использоваться.

Теги: северный поток, газопровод, газпром



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