ОВД Качканара возглавил подполковник, ловивший убийц, насильников и каннибалов

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков подписал приказ о назначении нового руководителя ОВД Качканара. Пост занял подполковник полиции Константин Лёвин 1979 года рождения, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, Лёвин является местным жителем, он вырос в Новой Ляле, там же после окончания УрЮИ МВД России начал свою служебную карьеру в органах внутренних дел. Был инспектором ГИБДД, участковым и долгое время сыщиком уголовного розыска, а затем – заместителем начальника по оперативной работе.

"На счету подполковника Лёвина десятки раскрытых преступлений, в том числе особо тяжких. Так, в 2013 году с его непосредственным участием было раскрыто чудовищное по жестокости изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек, чьи тела обнаружили с признаками криминальной смерти в реке Ляля. Полицейским тогда активно помогала служебная собака по кличке Штирлиц. Любителем "клубнички" и одновременно душегубом оказался ранее судимый, он получил по заслугам.

Могу привести еще один случай, когда Лёвин с коллегами отличился в поимке матерого "убийцы-ганнибала". Однажды местный житель в ходе фуршета с обильным злоупотреблением алкоголя зверски расправился со своим собутыльником, расчленив и выпотрошив его тело. Взяли маньяка, когда он готовил еду из почек и печени жертвы", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что за весомый вклад в поддержание правопорядка Лёвин награжден рядом ведомственных наград.

"Супруга подполковника тоже носит погоны МВД в соседнем ОВД, а дочь учится на юриста и, может быть, пойдет по стопам родителей. Сегодня состоялось официальное представление нового руководителя. На эту церемонию по поручению генерала Мешкова прибыл заместитель начальника полиции Главка Александр Бутаков, а также первые лица администрации города, прокуратуры, СКР и суда", - добавил Валерий Горелых.

По его словам, среди приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности Лёвина будет повышение раскрываемости преступлений, активизация работы по защите интересов законопослушных граждан, повышение уровня профессионального мастерства личного состава и снижение "кривой" некомплекта.