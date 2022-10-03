На Ямале юноша и девушка провалились под лёд

В поселке Самбург Пуровского района в водоёме обнаружены тела 18-летней девушки и 16-летнего юноши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона

По данным ведомства, ночью девушка вышла на тонкий лёд водоёма и упала в воду. Прибывший ей на помощь юноша также оказался в воде. Оба пострадавших утонули.

"В настоящее время по данному происшествию проводится доследственная проверка. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, осмотрено место происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.