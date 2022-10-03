"Эмоции должны быть исключены": в Кремле ответили на критику Кадырова в адрес военных

В Кремле ответили на жесткую критику Рамзана Кадырова в адрес российских военных, оставивших Красный Лиман в ДНР и, в частности, командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

"Предпочтительно было бы придерживаться сбалансированных и объективных оценок… даже в тяжёлые моменты эмоции должны быть исключены", - заявил о словах главы Чечни пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что главы регионов могут высказывать свою точку зрения. А Кадырова и вовсе похвалил: "С самого начала специальной военной операции он много сделал, внёс большой вклад и продолжает вносить… и весьма героически и эффективно".

"Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор. Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время", - заявил Кадыров.