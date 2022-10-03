Царев: Границы определяются армией

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР приняты в состав России полностью, но "часть нашей территории занята врагом". Об этом заявил экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

При этом он подчеркнул, что во время военных конфликтов территория страны определяется не конституцией и законами, а фактическими границами, определяемыми линией фронта, которые контролирует армия.

В настоящее время российская армия контролирует около 70% территории Запорожской области и около половины территории ДНР. Херсонская область также полностью не контролируется. ЛНР почти полностью под контролем, но на республику развивается наступление украинских войск.