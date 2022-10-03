03 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Царев: Границы определяются армией

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР приняты в состав России полностью, но "часть нашей территории занята врагом". Об этом заявил экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
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При этом он подчеркнул, что во время военных конфликтов территория страны определяется не конституцией и законами, а фактическими границами, определяемыми линией фронта, которые контролирует армия.

В настоящее время российская армия контролирует около 70% территории Запорожской области и около половины территории ДНР. Херсонская область также полностью не контролируется. ЛНР почти полностью под контролем, но на республику развивается наступление украинских войск.

Теги: Олег Царев, границы



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