Работу центра поддержки семей военнослужащих в Нижневартовске Дмитрий Кощенко будет контролировать лично

Накануне стало известно, что в Нижневартовске начинает работу центр помощи семьям военнослужащих.

Как написал в своем телеграмм-канале глава города Дмитрий Кощенко: "Поставил задачу профильным службам - быть в постоянном контакте с родственниками вартовчан, призванных в рамках частичной мобилизации, и оперативно реагировать на любой сигнал о помощи".

В администрации города Накануне.RU пояснили, что специалисты Центра могут помочь в решении многих вопросов. В частности: с устройством детей в школы и детские сады; в получении бесплатных социальных услуг; в получении мер поддержки; по вопросам опеки и попечительства, взаимодействия с учреждениями соцзащиты, банками, центром занятости и т.д..

При этом горячая линия позволяет получить консультации и по другим возможным вопросам, которые будут возникать у родственников военнослужащих.

"Уверяю, без внимания не останется ни один вопрос, ни одна проблема. Каждое обращение - на моем личном контроле", - заявил Дмитрий Кощенко.

Всю информацию можно получить по телефону: (3466) 29-12-12. Режим работы: ежедневно с 9-00 до 19-00.

Накануне.RU уже сообщало, что 28 сентября столица Самотлора торжественно отправила своих мобилизованных граждан.

Провожая земляков, глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил благодарность каждому, отметив, что все они - "достойные сыны Отчества".