В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу на детском празднике

В Екатеринбурге полиция задержала вооруженного мужчину, который ворвался в ресторан во время детского праздника.

Инцидент произошел 2 октября в заведении "Своя компания" на Уралмаше. Неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, внезапно появился в зале и открыл стрельбу.

В этот момент там шел детский праздник, внутри находились взрослые и дети. По счастливой случайности никто не пострадал.

В обстоятельствах сейчас разбираются полицейские. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, данный гражданин задержан.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента и просит очевидцев происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефону 356-42-15 или 102 (02)", - добавили в ведомстве.