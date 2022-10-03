03 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу на детском празднике

В Екатеринбурге полиция задержала вооруженного мужчину, который ворвался в ресторан во время детского праздника.

Инцидент произошел 2 октября в заведении "Своя компания" на Уралмаше. Неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, внезапно появился в зале и открыл стрельбу.

В этот момент там шел детский праздник, внутри находились взрослые и дети. По счастливой случайности никто не пострадал.

В обстоятельствах сейчас разбираются полицейские. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, данный гражданин задержан.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента и просит очевидцев происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефону 356-42-15 или 102 (02)", - добавили в ведомстве.

Теги: стрельба, праздник, полиция, Екатеринбург



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