В Кремле не смогли точно ответить на вопрос о границах, в которых Запорожье входит в состав РФ

В Кремле до сих пор не знают, в каких границах в состав РФ входит Запорожская область. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на вопрос "Есть ли однозначный ответ по границам": "Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

В это же время глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что Запорожская область войдет в состав РФ в своих административных границах плюс войдут два района Николаевской области – они контролируются ВС РФ. При этом сам город Запорожье Россией не контролируется.