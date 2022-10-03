03 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле не смогли точно ответить на вопрос о границах, в которых Запорожье входит в состав РФ

В Кремле до сих пор не знают, в каких границах в состав РФ входит Запорожская область. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на вопрос "Есть ли однозначный ответ по границам": "Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

В это же время глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что Запорожская область войдет в состав РФ в своих административных границах плюс войдут два района Николаевской области – они контролируются ВС РФ. При этом сам город Запорожье Россией не контролируется.

Теги: запорожье, граница, дмитрий песков, павел крашенинников



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