"Мотовилихинские заводы" вышли на максимальный объем производства реактивных систем залпового огня

Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

"Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет", — говорится в сообщении.

Усилия "Ростеха" и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, которое с 2018 года находится в стадии банкротства. В частности, финансовая помощь "Ростеха" позволила полностью сохранить на "Мотовилихинских заводах" рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, модернизируется производство, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, "Мотовилихинские заводы" были признаны банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб.

Часть имущества заводов выставлена на торги. В первую очередь, это непрофильные активы, не задействованные в основной деятельности предприятия. Имущество, задействованное в исполнении гособоронзаказа и мобилизационных госконтрактов, может быть передано только инвесторам, имеющим соответствующие лицензии, с соблюдением обязательств по обеспечению его целостности, сохранности и выполнению гособоронзаказа.