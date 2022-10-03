03 Октября 2022
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Политика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Новосибирские власти разработали новый пакет мер соцподдержки мобилизованным и их семьям: компенсации по услугам ЖКХ, бесплатные детские сады, питание детей и т.д.

В период проведения частичной мобилизации в Новосибирской области сохранен весь комплекс мер соцподдержки для предусмотренных законом категорий граждан, при этом по поручению губернатора Андрея Травникова областными властями разработаны новые меры поддержки – они коснутся военнослужащих, призванных по мобилизации, и членов их семей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в числе мер поддержки военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, предусматриваются компенсации на оплату услуг ЖКХ, бесплатное питание детей и компенсация за присмотр и уход за дошкольниками.

«Предусматривается целый пакет мер поддержки для тех жителей Новосибирской области, которые были мобилизованы, начиная с 21 сентября 2022 года. Это три меры поддержки, существенные для членов семей: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием для тех детей, чьи отцы ушли на мобилизацию – мера распространяется на учеников с 5 по 11 класс. Еще одной мерой поддержки станет компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%», – отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе брифинга в правительстве региона 3 октября.

Коллаж, мобилизация, солдат, вооруженные силы(2022)|Фото: Накануне.RU

Министр напомнила, что по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова соответствующий законопроект «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» был разработан министерством – документ уже рассмотрен в первом чтении Законодательным Собранием Новосибирской области.

Порядок предоставления данных мер поддержки прорабатывается министерством труда и социального развития региона, данный порядок будет предусматривать минимальный пакет документов от каждой семьи для того, чтобы воспользоваться мерами. Все необходимые документы будут опубликованы на сайте министерства и Правительства Новосибирской области после вступления закона в действие. Также в настоящее время ведется расчет финансовых средств на данные цели.

Кроме того, в Новосибирской области сохранен весь комплекс мер соцподдержки для предусмотренных законом категорий граждан – все выплаты будут производиться своевременно и в полном объеме.

Теги: мобилизованные, меры соцподдержки, услуги жкх, андрей травников



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