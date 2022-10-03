Россию ждут месяцы обороны - член комитета Госдумы по обороне

В ближайшие месяцы российскую армию ждет стратегическая оборона, считает член оборонного комитета Госдумы Андрей Гурулев.

Он сказал, что это время уйдет на подготовку и слаживание вновь формируемых частей, а также перемещение в зону СВО.

"То есть все это придет на фронт и примерно сосредоточится не раньше 1 декабря, и то, я, наверное, оптимист в этом вопросе. Итого у нас что-то получится уже более-менее приличное только через два месяца. Что же делать два месяца? А два месяца нужно сесть в стратегическую оборону, конкретную. Толково зарыться, закопаться с привлечением всего, всей инженерной техники, которая есть", – сказал Гурулев на канале "Россия 1".

Также он призвал наносить удары по критически важным объектам, и не понимает, почему это не делается.

Ведущий Владимир Соловьев согласился и возмутился тем, что не разрушены мосты, плотины, электростанции, ВСУ легко осуществляют подвоз боеприпасов.

В ВСУ считают, что у российской армии сейчас задача удержать позиции, поскольку освобождение Донбасса как минимум на время отодвигается.