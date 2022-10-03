03 Октября 2022
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Армия и ВПК Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

"У нас все хорошо": мобилизованные из Лесосибирска опровергли, что "спят на полу" в Омске

Мобилизованные из Лесосибирска (Красноярский край), направленные в учебный центр в Омске, записали видео, в котором опровергают сообщения о невыносимых условиях, в которых, якобы, оказались.

Видео было опубликовано в анонимном канале "Мобилизация. Вопросы и ответы" в соцсети "ВКонтакте". На этих кадрах мужчины, сидящие в казарме, рассказывают о своем положении.

"Проводят дезинформацию у нас в городе Лесосибирске, говорят, что у нас, якобы, тут все плохо, воды нет, не кормят, лежим на полу. Хочу сказать обратное: нас кормят, нас одевают, у нас все хорошо. Мы думаем, что все будет хорошо, вернемся все живыми и здоровыми", - говорят мужчины, предположительно, мобилизованные из Красноярского края.  

Теги: мобилизация, лесосибирск, омск



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