"У нас все хорошо": мобилизованные из Лесосибирска опровергли, что "спят на полу" в Омске

Мобилизованные из Лесосибирска (Красноярский край), направленные в учебный центр в Омске, записали видео, в котором опровергают сообщения о невыносимых условиях, в которых, якобы, оказались.

Видео было опубликовано в анонимном канале "Мобилизация. Вопросы и ответы" в соцсети "ВКонтакте". На этих кадрах мужчины, сидящие в казарме, рассказывают о своем положении.

"Проводят дезинформацию у нас в городе Лесосибирске, говорят, что у нас, якобы, тут все плохо, воды нет, не кормят, лежим на полу. Хочу сказать обратное: нас кормят, нас одевают, у нас все хорошо. Мы думаем, что все будет хорошо, вернемся все живыми и здоровыми", - говорят мужчины, предположительно, мобилизованные из Красноярского края.