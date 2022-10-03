В Елани скончались трое мобилизованных граждан

Трое мобилизованных граждан из Еланского гарнизона учебного центра Минобороны скончались, не дождавшись отправки на территорию проведения спецоперации. Об этом Накануне.RU сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, военные подтвердили, что первый, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, второй был отправлен домой из-за проблем со здоровьем, где уже скончался от цирроза печени, а третий, предположительно, мог свести счеты с жизнью. Являются ли эти граждане жителями именно Свердловской области, пока неизвестно.

"Сейчас проводится проверка по всем этим фактам правоохранительными органами. Выводы будут сделаны, все это будет озвучено - никто не собирается скрывать эти факты, - рассказал Иванов. - Это жизнь. Очень большое количество мобилизованных - безусловно кто-то приходит с заболеваниями. Второй вопрос в том, что мы должны как-то их переаттестовывать, перепроверять и отправлять домой. Но, тем не менее, такова жизнь, и, я думаю, что будут и несчастные случаи, несоблюдение техники безопасности и вообще в целом новые физические нагрузки - от этого никто не застрахован, к сожалению".