03 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Уволенного военкома Хабаровского края назначили на аналогичную должность в Магадане

Большая проблема с кадрами обнаружилась в военкоматах на Дальнем Востоке. Со скандалом уволенный военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко назначен на аналогичную вакантную должность в Магаданской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В руководстве округа объяснили такое назначение "служебной необходимостью".

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал работу Лайко. "За 10 дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту <…> Частичная мобилизация касается только категорий, утвержденных президентом и Минобороны. Все факты перегибов должны пресекаться. Военком Хабаровского края Юрий Лайко сегодня отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом", - написал в Telegram Дегтярев.

Примечательно, что в Магаданской области есть своя скандальная история с увольнением военкома. В начале мобилизации губернатор региона Сергей Носов заявил, что инициировал увольнение военкома в связи с ошибками, допускаемыми при мобилизации.

"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", - сказал Носов РИА Новости.

Позже, правда, выяснилось, что военком области Сергей Барановский ушел в отпуск с последующим увольнением еще до начала мобилизации, а врио военкома с начала мобилизации был Евгений Деркач, он же подписывал приказ о мобилизации.

Теги: юрий лайко, военком, увольнение, восточный военный округ, мобилизация



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