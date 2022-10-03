03 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В свердловском Минприроды обвинили в лесных пожарах сборщиков дикоросов

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области заявили, что к лесным пожарам на Среднем Урале причастны сборщики дикоросов.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, болотная трава горит сразу в нескольких местах в Тугулымском лесничестве. С пожарами борются в Алапаевском, Ирбитском, Невьянском и Серовском лесничествах, в лесах Артемовского и Сосьвинского городских округов.

Причиной большинства лесных пожаров в Минприроды называют неосторожное обращение с огнем грибников и ягодников.

"Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу. Нельзя оставлять непотушенный огонь, разводить костры в торфяниках, бросать спички и окурки, запрещается оставлять в лесу легковоспламеняющиеся предметы", - заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По данным на 12 часов 3 октября, в регионе действует 12 природных пожаров на площади 240 гектаров. Пять из них на площади 73 гектара уже удалось локализовать. В тушении задействовано более 110 человек и 37 единиц спецтехники: пожарные автомобили, тракторы и бульдозеры.

В середине сентября сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в УрФО за полтора месяца увеличился больше чем в два раза.

Теги: Минприроды, пожары, дикоросы



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