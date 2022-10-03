Россияне разошлись во мнении, что делать со сбережениями

03 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин рассказал об ошибках при частичной...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне разошлись во мнении, что делать со сбережениями

В условиях СВО россияне разошлись во мнении, что следует делать с имеющимися деньгами. Треть считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, треть - что если есть деньги в банке, лучше их забрать, а еще треть затруднились ответить. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Различий по полу практически нет, а по возрасту выделяется группа 25-34 лет, где считают, что деньги лучше забрать из банков, чем нести в банк (49% против 30%).

Приобретать наличную валюту при возможности хотели бы лишь 13% опрошенных. Иметь счет в зарубежном банке, чтобы хранить свои сбережения там, а не в России, хотели бы всего 9%. Здесь заметно больше желающих среди молодежи - 22% до 24 лет и 16% до 34 лет.

На вопрос, в чем хранить сбережения - в рублях или в иностранной валюте, большинство выбрали рубли - 64%. А 44% выбрали вариант хранить сбережения не в валюте, а в альтернативных активах – недвижимость, металлы, акции и прочее (можно было дать три ответа). Иностранную валюты выбрали немногие: юани -10%, доллары - 8%, евро - 3%.

Если бы в настоящее время пришлось выбирать одну из двух форм сбережений – банковские вклады или наличные деньги, то самый популярный ответ: часть сбережений хранить в банках, а часть – в наличных деньгах (47%). Только наличные выбрали 24%, только вклады - 18%. Существенных различий по возрасту нет.

С начала СВО общая сумма накоплений не изменилась у 39% опрошенных, а у 34% их не было. У 21% накопления уменьшились. Причем чем беднее люди, тем чаще они заявляли об уменьшении накоплений. Среди бедных только у 17% накопления не изменились, а у трети снизились.

ВЦИОМ отмечает, что максимум готовности доверить сбережения банкам пришелся на 2017 год – 53%, далее показатель снижался, упав до трети. Выбирая между банками и хранением наличности дома, популярность варианта часть денег хранить дома, а часть - в банках выросла в 1,5 раза за 12 лет. Сейчас так считают почти половина россиян. Напротив, за то же время готовность населения хранить сбережения только в банковских вкладах снизилась почти в два раза - с 32% до 18%.

Теги: ВЦИОМ, опрос, сбережения, деньги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети