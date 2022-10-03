Россияне разошлись во мнении, что делать со сбережениями

В условиях СВО россияне разошлись во мнении, что следует делать с имеющимися деньгами. Треть считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, треть - что если есть деньги в банке, лучше их забрать, а еще треть затруднились ответить. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Различий по полу практически нет, а по возрасту выделяется группа 25-34 лет, где считают, что деньги лучше забрать из банков, чем нести в банк (49% против 30%).

Приобретать наличную валюту при возможности хотели бы лишь 13% опрошенных. Иметь счет в зарубежном банке, чтобы хранить свои сбережения там, а не в России, хотели бы всего 9%. Здесь заметно больше желающих среди молодежи - 22% до 24 лет и 16% до 34 лет.

На вопрос, в чем хранить сбережения - в рублях или в иностранной валюте, большинство выбрали рубли - 64%. А 44% выбрали вариант хранить сбережения не в валюте, а в альтернативных активах – недвижимость, металлы, акции и прочее (можно было дать три ответа). Иностранную валюты выбрали немногие: юани -10%, доллары - 8%, евро - 3%.

Если бы в настоящее время пришлось выбирать одну из двух форм сбережений – банковские вклады или наличные деньги, то самый популярный ответ: часть сбережений хранить в банках, а часть – в наличных деньгах (47%). Только наличные выбрали 24%, только вклады - 18%. Существенных различий по возрасту нет.

С начала СВО общая сумма накоплений не изменилась у 39% опрошенных, а у 34% их не было. У 21% накопления уменьшились. Причем чем беднее люди, тем чаще они заявляли об уменьшении накоплений. Среди бедных только у 17% накопления не изменились, а у трети снизились.

ВЦИОМ отмечает, что максимум готовности доверить сбережения банкам пришелся на 2017 год – 53%, далее показатель снижался, упав до трети. Выбирая между банками и хранением наличности дома, популярность варианта часть денег хранить дома, а часть - в банках выросла в 1,5 раза за 12 лет. Сейчас так считают почти половина россиян. Напротив, за то же время готовность населения хранить сбережения только в банковских вкладах снизилась почти в два раза - с 32% до 18%.